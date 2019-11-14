Прокуратура заинтересовалась процессом укладки плитки в снег

Прокуратура Екатеринбурга проверяет информацию СМИ о плохой работе подрядчиков по благоустройству центра города.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе надзорного ведомства, речь идет об участках на проспекте Ленина от улицы Карла Либкнехта до улицы Луначарского и от Луначарского до Гагарина, а также на улице Малышева от Луначарского до Восточной и о сквере за оперным театром. Похоже, подрядчики не укладываются в сроки, определенные условиями муниципальных контрактов (а именно 15 и 22 ноября, а также 3 декабря).

Прокуратура проверит и подрядчиков, и заказчика – МКУ «Городское благоустройство». Если окажется, что сроки сорваны, будут установлены причины и виновные лица.

Как уже писал «Новый День», завтра, 15 ноября, заканчиваются сроки исполнения двух контрактов на укладку плитки: на проспекте Ленина от Луначарского до Карла Либкнехта и на Ленина от Гагарина до Луначарского. В обоих случаях контракты были подписаны полгода назад, в мае. Стоимость контракта на Ленина от Луначарского до Гагарина – 213,6 млн рублей. Оплачено 150,9 млн. Ремонт участка от Луначарского до Карла Либкнехта стоит 36,7 млн, оплачено 20,6 млн. Добавим, плиточникам на Малышева со сроками повезло чуть больше – у них есть еще неделя. Они из 53,6 млн рублей за работы получили 43,8.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 14.11.19

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