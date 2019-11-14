Подрядчики проваливают сроки укладки плитки в Екатеринбурге, но уже получили деньги

Завтра истекают сроки контрактов на укладку плитки в Екатеринбурге – у подрядчиков было полгода, чтобы исполнить договоры, но это до сих пор не сделано. Что не помешало администрации города заплатить за работу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», завтра, 15 ноября, заканчиваются сроки исполнения двух контрактов на укладку плитки: на проспекте Ленина от Луначарского до Карла Либкнехта и на Ленина от Гагарина до Луначарского. В обоих случаях контракты были подписаны полгода назад, в мае. Стоимость контракта на Ленина от Луначарского до Гагарина – 213,6 млн рублей. Оплачено 150,9 млн, то есть 70%. Штрафов и неустоек нет. Ремонт участка от Луначарского до Карла Либкнехта стоит 36,7 млн, уже оплачено 20,6 млн. То есть подрядчик получил уже 56% всех денег. Добавим, плиточникам на Малышева со сроками повезло чуть больше – у них есть еще неделя. Они из 53,6 млн рублей за работы получили 43,8, это 81%.

Однако только что в гордуме председатель комитета благоустройства Тамара Благодаткова сообщила, что подрядчикам заплатили по минимуму. «Три проблемных подрядчика, которые работали на проспекте Ленина и Малышева, получили минимальную оплату. Неосвоенные деньги вернутся в бюджет. На сегодняшний день только подрядчик, который работает на участке от Луначарского до Гагарина, сможет завершить работу в срок, так как сейчас занимается только подрезкой плитки, а основной объем по укладке выполнен», – сообщила она.

Ранее глава города Александр Высокинский обещал, что рассчитываться за плитку будут по весне – у него возникли подозрения, что качество работ может быть неудовлетворительным. Отметим, если сроки работ сорвут, то мэрия должна наложить штраф. По мнению общественника Алексея Беззуба, шансов успеть практически нет, даже если подрядчики сегодня возьмутся за работу ударными темпами и уложат плитку, заказчик, то есть администрация города, должна принять работы, это займет целый день с учетом графика работы до 17 часов.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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