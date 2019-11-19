Власти Екатеринбурга потратят еще 40 миллионов рублей на укладку плитки

В проекте бюджете Екатеринбурга на 2020 года заложено 40 миллионов рублей на замену тротуарной плитки. Ремонт запланирован на двух участках – на улице 8 Марта от Ленина до Малышева (рядом со зданием мэрии) и на улице Пушкина от Ленина до Малышева, сообщила вице-мэр Екатеринбурга Марина Андрусь сегодня на представлении бюджета в городской думе.

Вопрос о тратах на гранитную плитку задал депутат Владимир Стругов: «Меня избиратели спрашивают, зачем благоустраивать то, что уже благоустроено?»

Глава города Александр Высокинский заявил, что гранитная плитка на тротуарах более долговечна, чем бехатон. Но замена будет проводиться только на центральных улицах – в рамках подготовки к Универсиаде-2023. В этом году подрядчики недоделали порядка 2 тысяч квадратных метров из запланированного объема, но мэр обещал их «дожать». Высокинский также сообщил, что намерен обсудить с депутатами проект реконструкции улицы Малышева. В перспективе городские власти намерены комплексно благоустраивать улицы, то есть проводить все виды работ одновременно.

Напомним, в этом году ремонт тротуаров на проспекте Ленина и улице Малышева вылился в скандал. Раскопки и перекладка плитки начались еще летом, работы продолжались всю осень и до сих пор не завершены – хотя в Екатеринбург уже пришли серьезные морозы и снегопады. Сроки окончания ремонта несколько раз переносились, последний раз завершение работ отложили до декабря. При этом глава комитета по благоустройству Тамара Благодаткова заявила, что проблемные подрядчики получат минимальную оплату по контракту. Прокуратура города по поводу благоустройства под снегом начала проверку.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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