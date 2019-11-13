«До конца месяца успеем», – на Малышева рабочие снова укладывают плитку после снегопада (ФОТО, ВИДЕО)

В центре Екатеринбурга продолжается укладка тротуарной плитки – даже в минусовую температуру и снег. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня рабочие активно мостят тротуар на улице Малышева. Здесь осталось выложить гранитом порядка 400 квадратных метров. Мастер участка Даниил Сапыгин заверил, что подрядчик справится с этим объемом работ до конца ноября.

Укладка плитки под снегом продолжается

«Зимняя» технология укладки плитки остается прежней. Сначала мостильщики счищают нападавший за ночь снег, затем долбят мерзлую землю, засыпают ямки специальной цементной смесью, и уже на нее кладут плитку. На вопрос, трудно ли работать в такую погоду, рабочие неохотно отвечают: «Немножко».

Стоит отметить, что ремонтируемый участок тротуара не закрыт для прохода. Людям приходится перешагивать через раскопки и обходить строительные материалы.

Напомним, ремонты тротуаров на улицах Малышева и Ленина начались еще летом. Сроки окончания работ несколько раз переносились. В последний раз в мэрии заявили, что ремонт завершится в соответствии со сроками контактов, то есть в декабре.

Причем на некоторых участках подрядчик еще и переделывает работу. Так, например, на проспекте Ленина рабочие снимали свежеуложенную плитку и разбивали уже затвердевший цемент.

Екатеринбург, служба информации

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