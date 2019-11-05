В центре Екатеринбурга сняли уложенную плитку – будут переделывать (ФОТО)

На проспекте Ленина рабочие вновь меняют плитку, которая была уложена всего две недели назад. Это происходит на углу улицы Мичурина, рядом с офисом «Сбербанка», передает корреспондент РИА «Новый День». На небольшом участке видно, что новую плитку вскрыли, а бетонное основание под ней раздробили в камни и сложили в кучу. Причем плитка уложена в две аккуратные стопки и вероятно, еще будет использована. Зачем нужны эти манипуляции, узнать не удалось – вечером на раскопанном тротуаре не было ни одного рабочего.

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга «Новому Дню» сообщили, что работы на этом участке еще не завершены и подрядчик перекладывает плитку по собственной инициативе.

Напомним, ремонт тротуара на проспекте Ленина начался еще летом. Предполагалось, что новая плитка будет уложена к середине октября, потом срок перенесли на конец месяца, а после в мэрии заявили, что контракт с подрядчиком заканчивается в начале декабря. На прошлой неделе в Екатеринбурге начались снегопады, и рабочим пришлось изобретать новые способы укладки плитки. Сначала они расчищают снег, затем выливают специальную смесь, на которую кладется гранит. «Некоторые говорят, молодцы. Некоторые дебилами называют», – ранее жаловался один из дорожников «Новому Дню».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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