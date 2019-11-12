Мэрия ищет подрядчика по ремонту дорог в трех районах Екатеринбурга

Администрация Екатеринбурга продолжает публиковать аукционы на ремонты городских дорог, которые пройдут в следующем году. Около 435 млн рублей потратят на дороги Орджоникидзевского, Железнодорожного и Кировского районов Екатеринбурга.

Как сообщается в документации, три дороги отремонтируют на Эльмаше: Техническую от Ватутина до Надеждинской, Ильича от Машиностроителей до Избирателей и Шефскую на участке от Фронтовых бригад до Красных Командиров. Подрядчику готовы заплатить максимум 222 млн рублей. Второй контракт стоимостью 214 млн рублей касается ремонтов на улицах 40-летия Комсомола, Советской от Шевченко до Уральской, Сулимова от Данилы Зверева до Учителей, Завокзальной от проспекта Космонавтов до Армавирской и Армавирской от Завокзальной до Артинской. Аукционы пройдут довольно быстро от момента их публикации – 21 ноября, заявки принимаются до 19 ноября. Закончить с дорожными ремонтами подрядчики должны будут до 30 сентября.

Ранее были размещены аукционы на ремонты улиц Бардина, Белореченской, Луначарского, Фучика, Готвальда, Бебеля, Светлореченской, Суходольской.

В этом году ремонты дорог в Екатеринбурге затянулись, в мэрии обещали попытаться изменить схему работ – проводить торги до конца текущего года, чтобы с наступлением сезона подрядчики могли сразу же начать работы. Одним из самых скандальных объектов стала улица Шефская, ее ремонтировали на участке от Фронтовых Бригад до Блюхеровского моста. Общественники заявили, что при приемке дороги расползлись керны, а власти не стали штрафовать подрядчика при оплате работ. Однако в мэрии ответили, что все недостатки были исправлены.

Добавим, с ремонтами дорог к зиме в городе все-таки справились, чего не сказать о благоустройстве пешеходных зон. Тротуарную плитку на отдельных участках перекладывают до сих пор, центральные улицы Малышева и Ленина уже полгода разрыты. В мэрии ссылались на проблемы с поставками материала. Глава города Александр Высокинский также планировал разделить укладку плитки на этапы – закупить гранит до конца года и с началом года выдавать плитку рабочим.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 12.11.19

Дело бывшего вице-мэра Белоярки о взятке пересмотрят в облсуде еще раз. / 12 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события. / Директор турфирмы расплачивается с клиентами мебелью за сорванные отпуска (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»