Вице-мэр Бубнов о ремонте Шефской: ждем прокуратуру, пусть проверит

Вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов уверен, что улицу Шефскую отремонтировали достаточно качественно, а в ее приемке нет никаких нарушений закона. Тем не менее, в мэрии готовы к возможным прокурорским проверкам после резонансного заявления члена городской общественной палаты и руководителя уральского филиала «Трансперенси Интернешнл – Россия» Екатерины Петровой.

«На сегодняшний день раз такие заявления были, ждем прокуратуру, пусть прокуратура проведет проверку и убедится – или не убедится, – что все надлежащим образом было сделано. Насколько я знаю, там одна проба не прошла, подрядная организация переделала. Есть порядок приемки, он определен нормативными актами, все сделано в соответствии с нормативными актами. По документам, которые я видел, все в полном порядке. И я напомню, у нас четыре года гарантийные обязательства, ни одна подрядная организация никуда от нас не денется», – прокомментировал «Новому Дню» Алексей Бубнов. На вопрос, будет ли мэрия проводить какую-то дополнительную проверку дороги, вице-мэр ответил, что поводов для этого нет и еще раз подчеркнул, что если после публикаций Петровой и в СМИ ремонтом заинтересуются надзорные ведомства, то они разберутся, кто прав. Если нарушения будут найдены – подрядчик работу переделает.

Напомним, Екатерина Петрова заявила, что компания бизнесмена Романа Жданова «УралДорТехнологии» получит более 88 миллионов рублей за ремонт дороги, керны которой рассыпались при проверке. «К сведению, на приемке у них развалились почти все керны (адреса у меня есть). И именно по этим самым кернам мы проехались в надежде увидеть свежий переделанный асфальт, учитывая, что акты все подписаны. Только в одном месте из пяти, где были претензии, вроде что-то сделано, но это не точно», – рассказала общественница.

В МКУ «Городское благоустройство» подтвердили, что первые керны проверку не прошли, были взяты новые образцы, они оказались в порядке. При этом, судя по ответу учреждения, недостатки полотна устраняли. «Первый керн развалился, второй раз они взяли его с участка на горке. Дорога имеет уклон, где горка, вода не задерживается, поэтому там и ничего не разваливается. Речь идет о всей дороге, и первые керны развалились, это значит, что работа выполнена некачественно. Поэтому не нужно манипулировать и выискивать места, где керны не развалятся, а просто взять и переделать», – прокомментировал общественник Алексей Беззуб, известный своей деятельностью по контролю дорожных работ. Он также отметил, что в случае ремонта покрытия всегда видна его граница. Но только на одном небольшом участке Шефской есть такой след.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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