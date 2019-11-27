В мэрии назвали новый срок окончания плиточного ремонта

Вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов рассказал, когда в Екатеринбурге должны закончить укладку плитки на тротуары. Рассчитывать стоит на следующие выходные, 7-8 декабря.

«Вы же видите, работы идут», – прокомментировал Бубнов сегодня на пресс-конференции. Он также добавил, что подрядчики будут оштрафованы за затягивание сроков. Но на вопрос, планирует ли мэрия включать их в черный список (что может помешать компаниям в дальнейшем получать госзаказы), он ответил уклончиво: «Давайте дождемся, когда закончат, пока об этом не будем говорить».

Добавим, сроки контрактов по работам на проспекте Ленина вышли 15 ноября, работы на Малышева должны были завершиться 23 ноября. Однако на обеих центральных улицах укладка плитки продолжается.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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