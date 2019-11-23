Обещание мэра по плитке не выполнено – работы продолжаются (ФОТО)

Работы по укладке плитки на улицах Екатеринбурга продолжаются.

Рабочие трудятся на участках на проспекте Ленина и на Малышева.

На Малышева работа тоже визуально не выглядит завершенной.

Накануне мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в эфире ОТВ сказал, что работы на этих участках будут завершены в сегодня (23.11.2019). «Проблемы есть с подрядчиком у Центрального гастронома», – добавил он.

Ранее «Новый День» сообщал, о том, что прокуратура работы подрядчика, который занимается благоустройством центра города. В пресс-службе надзорного ведомства отметили, что речь идет об участках на проспекте Ленина от улицы Карла Либкнехта до улицы Луначарского и от Луначарского до Гагарина, а также на улице Малышева от Луначарского до Восточной и о сквере за оперным театром. Похоже, подрядчики не укладываются в сроки, определенные условиями муниципальных контрактов (а именно 15 и 22 ноября, а также 3 декабря). Прокуратура будет проверять подрядчиков и заказчика – МКУ «Городское благоустройство». Если подтвердится факт того, что сроки сорваны, будут установлены причины и виновные лица.

Как уже писал «Новый День», 15 ноября, заканчиваются сроки исполнения двух контрактов на укладку плитки: на проспекте Ленина от Луначарского до Карла Либкнехта и на Ленина от Гагарина до Луначарского. В обоих случаях контракты были подписаны полгода назад, в мае. Стоимость контракта на Ленина от Луначарского до Гагарина – 213,6 млн рублей. Оплачено 150,9 млн. Ремонт участка от Луначарского до Карла Либкнехта стоит 36,7 млн, оплачено 20,6 млн. Добавим, плиточникам на Малышева со сроками повезло чуть больше – у них есть еще неделя. Они из 53,6 млн рублей за работы получили 43,8.

Екатеринбург, служба информации

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