«Представители администрации компенсируют хамством свою некомпетентность», – полпредство устроило разнос чиновникам мэрии

Главный федеральный инспектор по Свердловской области Михаил Каган жестко раскритиковал администрацию Екатеринбурга за неудовлетворительную работу – в частности, «плавающие» формулировки в бюджетных вопросах и срывы сроков работ по благоустройству.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» из городской думы, сегодня ГФИ присутствовал на заседании постоянной комиссии по МСУ, культурной и информационной политике и связям с общественностью. Обсуждались корректировки в бюджет 2019 года и проект бюджета 2020 года и на плановый период. Обстановка была накалена, депутаты обвиняли чиновников в том, что те тратят деньги самовольно, и в конце концов Михаил Каган вмешался: в тот момент, когда начальник управления культуры города Илья Марков начал докладывать о перспективах кинотеатра «Салют». Федеральный инспектор начал с того, что надо сохранить «Салют» как кинотеатр, а потом разразился речью по поводу бюджетного процесса.

«Мы заслушали нечеткий и невнятный бюджет в части его контроля, плавающие расплывчатые формулировки. Это государственные деньги. И они находятся на контроле президента, которого мы тут представляем. Правоохранительные органы должны заняться этим. По каждому из нацпроектов нечеткая схема. Представители администрации компенсируют хамством свою некомпетентность. Мы чиновники, мы нанятые, мы должны отрабатывать деньги. Мы попадаем в негативную повестку объективно. О нас даже артисты приезжие шутят. Это факт. Мы строим площадку (вероятно, речь о площадке за Оперным театром, которая входит в нацпроект «Комфортная городская среда», – прим. ред.) с июня месяца, а сейчас закладываем и пытаемся в погодных условиях сделать. Депутаты правильно ставят вопросы, вы обязаны на них отвечать», – заявил ГФИ.

Добавим, что 4 декабря в полпредстве состоится совещание по реализации нацпроектов, и такое выступление представителя администрации президента не сулит городским чиновникам ничего хорошего.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Евгения Вирачева

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