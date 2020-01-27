Михаил Каган станет главным федеральным инспектором в Челябинской области

Главный федеральный инспектор по Свердловской области может сменить «прописку». Вскоре будет подписан документ о том, что он займет аналогичную должность в Челябинской области. Сам Михаил Каган отказался подтвердить или опровергнуть эту информацию. «Без комментариев», – сказал он «Новому Дню».

За время работы на посту главного федерального инспектора Свердловской области г-н Каган запомнился прямыми и резкими высказываниями в адрес муниципальных и региональных чиновников. В частности, он встречался с медиками в Нижнем Тагиле, когда начались увольнения хирургов из-за перегрузки и низкой зарплаты, критиковал власти Первоуральска за ситуацию хирургическим отделением местной больницы, откуда из-за ужасных условий сбежала пациентка с переломом позвоночника, прошелся по чиновникам мэрии Екатеринбурга во время принятия бюджета в городской думе.

Разнос в больнице Первоуральска

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 27.01.20

Китайских студентов УрФУ после каникул обследуют медики. / СМИ: причиной страшного ЧП в Талице, где мать постирала младенца в машинке, могла стать послеродовая депрессия. / В Карпинске вынесли приговор трем сектантам. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»