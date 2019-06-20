В первоуральской больнице срочно отремонтировали страшные палаты перед эфиром с Путиным (ФОТО, ВИДЕО)

В первоуральской больнице срочно отремонтировали палаты хирургического отделения, откуда из-за ужасных условий сбежала пациентка с переломом позвоночника. Неделю назад в лечебное учреждение нагрянул инспектор из полпредства, ситуацию было велено исправить до 20 июня, до прямой линии с Путиным. Больница в сроки уложилась: ремонт провели, матрасы поменяли, виновных наказали.

Успеть до эфира с Путиным: срочный ремонт в больнице Первоуральска

Сегодня в медучреждение снова приехала целая делегация – федеральный инспектор, глава города и главврач осматривают помещения, которые неделю назад шокировали проверяющих. В помещениях успели сделать косметический ремонт, как и обещали – к 20 июня. Теперь в палатах опрятные стены, а также новые матрасы и чистое белье на койках. По результатам осмотра главный федеральный инспектор Свердловской области Михаил Каган сказал, что единственная претензия – это то, что данная проблема была решена после того, как на неё внимание обратило полпредство УрФО. «Я хочу предупредить руководителей всех рангов, что подобного рода ситуации недопустимы. Мы все это держим на контроле. И впредь будем реагировать крайне жестко», – заявил чиновник.

Напомним, на прошлой неделе издание Shaytanka.ru рассказало о пенсионерке, которая была вынуждена сбежать из первоуральской больницы с переломом позвоночника из-за нечеловеческих условий содержания в её палате.

«Не было холодной и горячей воды в кране. Мы спросили, почему так? Нам в ответ рявкнули: «Не знаем, вызывайте сантехника!». И мы были вынуждены забрать оттуда сестру. Да здорового человека положи в такие условия – он там умрет. Я когда в палату зашла, мне страшно стало. Стена у двери прямо коричнево-черная, – рассказала изданию Валентина Савыкова. – От потолка до самого пола штукатурка отпадывает. Матрасы на кроватях – на мусорке не лежат такие. И ни одной кнопки вызова врача, хотя пациенты все лежачие. Они ложками стучат по кроватям, чтобы привлечь внимание».

После выхода публикации на городскую больницу обрушились проверки.

Разнос в больнице Первоуральска

Главный врач Николай Шайдуров сказал журналистам, что палаты пришли в негодное состояние из-за протечек с крыши во время капитального ремонта кровли. Сегодня главврач рассказал журналисту «Нового Дня», что женщина попала в эту палату случайно. По его словам, заместитель отделения хирургии был в отпуске, а исполняющий обязанности госпитализировал пациентку в непригодную палату. Со слов Николая Шайдурова, за это ему был сделан выговор.

Первоуральск, Владислав Тринько, Семен Саливанчук

Первоуральск. Другие новости 20.06.19

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