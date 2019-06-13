На больницу, откуда из-за ужасных условий сбежала пенсионерка с переломом спины, обрушились проверки

На первоуральскую городскую больницу обрушились проверки со стороны надзорных ведомств и полпредства УрФО. Причиной столь пристального внимания стала история о сбежавшей из медучреждения пенсионерке с переломом спины.

Неделю назад Shaytanka.ru опубликовала материал, в котором главным героем выступила 70-летняя жительница Первоуральска Нина Михайловна. Женщина оказалось в травматологическом отделении с переломом позвоночника в мае этого года. Там она пробыла 10 дней, а после ее забрала сестра Валентина Савыкова, так как условия содержания больных в палате, с ее слов, были ужасными.

«Не было холодной и горячей воды в кране. Мы спросили, почему так? Нам в ответ рявкнули: «Не знаем, вызывайте сантехника!». И мы были вынуждены забрать оттуда сестру. Да здорового человека положи в такие условия – он там умрет. Я когда в палату зашла, мне страшно стало. Стена у двери прямо коричнево-черная, – рассказывает Валентина Савыкова Shaytanka.ru. – От потолка до самого пола штукатурка отпадывает. Матрасы на кроватях – на мусорке не лежат такие. И ни одной кнопки вызова врача, хотя пациенты все лежачие. Они ложками стучат по кроватям, чтобы привлечь внимание», – дополнила изданию жительница Первоуральска.

На следующий день после этой публикации прокуратура Первоуральска начала проверку по факту отсутствия ремонта в палатах хирургического корпуса ГБЗУ СО «Городская больница», необеспечению лекарственными препаратами пациентов, находящихся в стационаре.

Сегодня с проверкой в Первоуральск прибыл главный федеральный инспектор Свердловской области Михаил Каган вместе с журналистами. Как сообщил источник «Нового Дня», основные претензии во время обхода по отделению городской больницы были к двум палатам. Главный врач Николай Шайдуров рассказал, что сейчас в них ведется косметический ремонт.

Руководитель медучреждения также пояснил, что прошлым летом в отделении производился капитальный ремонт крыши хирургического корпуса. На него Министерство здравоохранения Свердловской области выделило больше 8 миллионов рублей, дополнил главврач больницы во время телефонного разговора с корреспондентом РИА «Новый День». «Крышу ремонтировали летом, выдалось оно дождливым. Как ни старались рабочие изолировать внутренние помещения, протечек избежать не удалось – вода испортила внутреннюю отделку помещений, часть электропроводки пришла в негодность. Отсюда – неработающие кнопки вызова медсестер в палаты. Понятно, что ремонт травматологического отделения – одна из первоочередных задач», – прокомментировал главный врач первоуральской больницы Shaytanka.ru. В комментарии также отмечается, что проектно-сметная документация делается силами ПНТЗ.

Корреспонденту «Нового Дня» Николай Шайдуров рассказал, что во время протечек пострадала и пожарная сигнализация. Но ее работоспособность восстановили. Косметический ремонт в палатах планируют завершить к 20 июня. В этот день главный федеральный инспектор Свердловской области Михаил Каган планирует посетить медучреждение с контрольным визитом.

Первоуральск, служба информации

Первоуральск. Другие новости 13.06.19

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