В первоуральской больнице, где пациенты ползком поднимались по лестнице, прокуратура нашла новые нарушения (ФОТО)

Первоуральский городской суд обязал местную больницу до конца 2020 года устранить многочисленные нарушения санитарных норм и правил пожарной безопасности, которые были обнаружены во время очередной прокурорской проверки. Основанием для ревизии послужили жалобы жителей и публикации в СМИ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в хирургическом корпусе больницы (травматологическое отделение, 4 этаж) дефекты покрытия стен и потолков не позволяют проводить качественную влажную уборку и дезинфекцию в палатах, перевязочных и коридоре. Кроме того, койки в палатах вплотную приставлены к стенам с окнами, что нарушает правила (расстояние должно быть не менее 0,9 метра), а инвентарь уборщиц хранится не в отдельном помещении, а в ванных комнатах.

Прокуратура в судебном порядке потребовала от больницы устранить выявленные недостатки. По решению суда санитарные нарушения должны быть устранены до 30 апреля 2020 года, нарушения пожарной безопасности – до 30 декабря 2020 года. Судебный акт пока не вступил в законную силу.

Напомним, весной этого года в первоуральской больнице проводилась проверка следственного комитета и прокуратуры после распространения в соцсетях видео, на котором пожилая женщина со сломанной ногой с большим трудом спускается по лестнице из травмпункта, расположенного на втором этаже. В поликлинике ГБ установлен лифт, но в тот период он не работал. По результатам проверки главврач больницы был оштрафован.

Затем, в июне, на первоуральскую городскую больницу вновь обрушились проверки со стороны надзорных ведомств и полпредства УрФО. Причиной столь пристального внимания стала история о сбежавшей из медучреждения пенсионерке с переломом позвоночника. После визита в больницу главного федерального инспектора Михаила Кагана в ней провели косметический ремонт, но, как выяснилось, этого оказалось недостаточно.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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