Прокуратура накажет главврача первоуральской больницы, где пациенты ползком добирались до травмпункта

Свердловская прокуратура завершила проверку больницы в Первоуральске, где не работал лифт. Пожилые люди с костылями были вынуждены самостоятельно подниматься и спускаться по лестнице, чтобы попасть в травмпункт на втором этаже. Ситуация не менялась в течение четырех лет, несмотря на резонансные видеоролики в соцсетях, на которых показано, с каким трудом, порой на четвереньках, пожилым людям приходится преодолевать ступеньки. Теперь главврачу грозит административная ответственность, а свердловский министр здравоохранения получил прокурорское представление.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе надзорного органа, в поликлинике горбольницы, расположенной по адресу: улица Металлургов, 3а, было выявлено несколько нарушений.

На втором этаже травмпункта кнопка вызова персонала для помощи инвалидам не была обозначена специальным знаком-пиктограммой и стилизованным звонком. О том, что есть отдельный вход для маломобильных граждан, гласило бумажное объявление на дверях поликлиники, хотя должен быть указатель направления. Также выяснилось, что администрация больницы не назначила ответственного работника за обслуживание подъемника. В 2015 году это объяснялось тем, что персонал не обучен для работы с устройством. Проверка 2019 года показала, что сотрудники больницы проходили проверку знаний, но, согласно приказу главврача, никто из них не был допущен к лифту.

«Таким образом, на протяжении длительного промежутка времени в действиях руководителя ГБУЗ СО горбольницы Первоуральска усматривается уклонение от исполнения требований законодательства к обеспечению условий для доступа маломобильных групп населения к объекту здравоохранения», – говорится в сообщении прокуратуры.

В отношении главврача было возбуждено административное дело по ст. 9.13 КоАП РФ «Уклонение от исполнения требований к обеспечению условий для доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры». Рассмотрение дела назначено на 23 мая.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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