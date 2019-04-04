СК и прокуратура проверяет первоуральскую больницу, где пенсионерка спускалась ползком с лестницы

Следственный комитет и прокуратура начали проверку после публикации в соцсетях видео, на котором пожилая женщина со сломанной ногой с трудом спускается вниз по лестнице в больнице Первоуральска. За кадром сообщается, что в медучреждении не работает подъемник, и никто не помогает пациентам. Травмпункт расположен на втором этаже.

Стоит отметить, что в 2015 году в горбольнице уже был подобный инцидент. Тогда в сети появилось видео, как 69-летняя женщина вынуждена на четвереньках подниматься до травмпункта.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в 2015 году в медучреждении был установлен подъемник для маломобильных пациентов. При этом на первом этаже около лифта вывешено объявление о том, что необходимо обращаться в регистратуру для оказания помощи в пользовании подъемником. Но сегодня, 4 апреля, выяснилось, что на втором этаже, где находится травмпункт, объявления с разъяснениями нет.

Надзорный орган даст правовую оценку соблюдения требований федерального законодательства, в том числе на предмет доступности инфраструктуры. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

СК усмотрел в ситуации на видео признаки нарушения прав социально незащищенных граждан на качественное медицинское обслуживание. Если факт неработающего подъемника будет доказан, действиям или бездействию должностных лиц больницы будет дана правовая оценка.

Первоуральск, служба информации РИА «Новый День»

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