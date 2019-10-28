Реконструкция сквера за Оперным театром завершится в декабре

Работы по благоустройству сквера за Оперным театром будут завершены до 4 декабря. Такое обещание дал подрядчик во время очередного выездного совещания, в котором приняли участие свердловский министр ЖКХ Николай Смирнов и вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов, сообщили в пресс-службе мэрии.

Чиновники отметили, что компания-подрядчик «Новэкс» уже выполнила основной объем работы, но будет подвергнута штрафу за нарушение промежуточных сроков реконструкции сквера. «На сегодняшний день осталось облицевать две ротонды, установить балюстрады, постаменты для скульптур львов и выложить гранитной плиткой небольшой участок дорожек. Все это реально сделать в течение ноября», – заявил Смирнов. Также рабочие должны установить малые архитектурные формы и новые лавочки.

Директор МКУ «Городское благоустройство» Антон Козлов сообщил, что все выявленные недостатки подрядчик исправляет за свой счет. Так, например, рабочие заново уложили покрытие тротуара на улице Мамина-Сибиряка. Кроме того, компания обязалась до конца текущей недели восстановить разбитые вандалами новые фонари, которые были установлены на низкой высоте.

Напомним, реконструкция сквера за Оперным театром началась летом этого года и вызвала многочисленные нарекания со стороны горожан. Изначально планировалось, что благоустройство будет закончено ко Дню города, затем сроки перенесли на конец октября, теперь – на начало декабря. Осенью площадка выглядела крайне неприглядно. Более того, екатеринбуржцы возмущались, что рабочие повредили несколько деревьев. В начале октября мэр Екатеринбурга Александр Высокинский уволил начальника отдела капитального строительства МКУ «Городское благоустройство» Льва Крылова за проваленную реконструкцию театрального сквера.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 28.10.19

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