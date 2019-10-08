«Демократия закончилась», – Александр Высокинский устроил кадровую зачистку в мэрии

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский сегодня на аппаратном совещании в мэрии уволил сразу нескольких чиновников за неудовлетворительную работу и пригрозил заместителям личной ответственностью за сдачу объектов по профильным направлениям.

Так, за провальную реконструкцию сквера за оперным театром поплатился начальник отдела капитального строительства МКУ «Городское благоустройство» Лев Крылов.

«Я в субботу сделал большой обход этой территории. В сквере ситуация даже не критическая, а из ряда вон выходящая. В течение года нужно было подрядчика поменять! Тем не менее, МКУ «Городское благоустройство» об этом не позаботилось. Я многократно давал указания нашим профильным подразделениям и ответственным лицам, но вопрос не решен. Сроки на сегодня срываются, качество выполнения работ не везде удовлетворительное. Целый год мы в вами занимались демократией, демократия закончилась. Впредь руководители служб, допускающие подобные срывы, будут увольняться сразу», – заявил мэр.

Также понесут наказание руководители МУП «Екатеринбургэнерго», ответственные за срыв сроков подачи тепла в некоторые жилые дома. В частности, дисциплинарная ответственность будет возложена на и.о. гендиректора предприятия Максима Ливанова, сообщили в пресс-службе мэрии.

Кроме того, готовятся документы об увольнении начальника отдела подготовки правоустанавливающих документов земельного комитета Натальи Турыгиной. Мэр остался недоволен тем, как юристы представляют мэрию в судебной тяжбе по поводу капстроительства на участке проектируемой станции метро «Бажовская».

«По «Бажовской» идут судебные заседания, проводятся серьезные разбирательства. По итогам служебных проверок я принял решение об увольнении руководителя юридической службы земельного комитета. Люди ходят на процессы с доверенностями, подписанными еще прежним главой администрации города. С точки зрения подготовки судебных процессов, отработки интересов города, деятельность юридической службы крайне неудовлетворительна. От таких чиновников страдают и город, и горожане», – так прокомментировал Высокинский свое решение.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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