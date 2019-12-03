Сроки реконструкции сквера у оперного театра провалены (ФОТО)

В Екатеринбурге не смогли вовремя отреставрировать сквер у оперного театра, которым особо интересовались федеральные власти. Сроки госконтракта истекли сегодня, 3 декабря, но в реальности работы далеки от завершения. В пресс-службе администрации города заявили, что подрядчик, ООО «Новэкс», еще не направил информацию о готовности сдать объект.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в сквере работают порядка 10 человек, но особого бума работ не заметно. Не готова ротонда, крышу обшивают, колонны красят, у главного входа рабочие сваривают перила у пандусов.

Удалось ли подрядчику уложить тротуары, оценить сложно, территорию засыпало снегом. Зато видны штабели плитки и бордюрного камня.

И, конечно, строительный мусор и неиспользованные материалы с территории сквера не вывезены. При этом сам оперный театр уже успели украсить к Новому году.

Реконструкция сквера за оперным началась в прошлом году. За это время подрядчики успели выворотить деревья, некачественно уложить плитку (ее уже перекладывали), установить низкие фонари, которые бьют вандалы, и разозлить горожан, которые вынуждены обходить этот участок благоустройства. Чиновники же обещали оштрафовать компанию за нарушение промежуточных сроков реконструкции. В целом за работу «Новэкс» должен получить 151 млн рублей, почти 126 млн уже оплачено, пока штрафов и неустоек нет.

Согласно контракту, работы должны быть завершены 3 декабря, однако в ходе одного из объездов представитель «Новэкса» обещал уложиться до 4 декабря. «На сегодняшний день осталось облицевать две ротонды, установить балюстрады, постаменты для скульптур львов и выложить гранитной плиткой небольшой участок дорожек. Все это реально сделать в течение ноября», – прикидывал в конце октября министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Добавим, сквер за оперным реконструируют в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» (входит в нацпроект «Жилье и городская среда»). Судя по недавнему выступлению главного федерального инспектора Свердловской области Михаила Кагана в гордуме Екатеринбурга, в полпредстве недовольны тем, как обстоят дела с этим объектом. Завтра полпред Николай Цуканов проведет большое совещание по реализации нацпроектов в регионах Большого Урала.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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