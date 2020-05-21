Перекладывать гранитную плитку в центре Екатеринбурга будут до июня

В Екатеринбурге на проспекте Ленина продолжается замена гранитной плитки, которую укладывали половину прошедшего года, в том числе зимой, в снег. Работы идут между улицами Карла Либкнехта и Тургенева, рабочие разобрали также участок по четной стороне проспекта близ перекрестка с Луначарского. Как рассказал «Новому Дню» директор МКУ «Городское благоустройство» Антон Козлов, подрядчику дан срок до 1 июня.

По словам председателя комитета благоустройства Тамары Благодатковой, на улице Малышева (там также клали плитку в снег) замечаний к подрядчику оказалось меньше, проблемы были в основном около люков и колодцев. Недоделки в целом уже устранили, но на этой неделе будет еще одна проверка. «На три года распространяются гарантийные обязательства по этим объектам. Каждый год служба заказчика будет выходить и проверять и три года подряд они будут устранять замечания», – заметила Благодаткова.

Добавим, также рабочие перекладывали гранит, которым мостили тротуар около оперного театра. На объектах работали разные компании, но описание их проблем схоже. Они именно в том, что плитку клали на промерзшую землю, и по весне на тротуаре образовались ямы.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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