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Пятница, 15 мая 2020, 15:15 мск

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На проспекте Ленина перекладывают плитку, уложенную полгода назад (ФОТО)

Сегодня днем екатеринбуржцы заметили, что на участке проспекта Ленина между улицами Карла Либкнехта и Тургенева сняли и перекладывают плитку, уложенную около полугода назад.

Как рассказал «Новому Дню» один из рабочих, заказчик дал им срок в три недели, но они рассчитывают управиться дней за 10. Переделывать, по словам собеседника агентства, пришлось потому, что в конце прошлого года плитку уложили уже на твердую, промерзшую землю, и в результате по весне образовались ямы.

В пресс-службе городской администрации подтвердили, что это устраняются недостатки, допущенные ранее.

Напомним, 29 апреля плитку начали перекладывать в многострадальном сквере за оперным театром – ту самую, которую заканчивали класть зимой, когда уже выпал снег. В декабре в администрации Екатеринбурга решили, что тротуары на проспекте Ленина и на улице Малышева примут только весной и оплатят тогда же.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Семен Саливанчук

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