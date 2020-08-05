В мэрии запутались в сроках открытия парка Зеленая Роща

В Екатеринбурге идет реконструкция парка Зеленая Роща. Работы проводятся в рамках федерального нацпроекта «Жилье и городская среда», при этом, по данным департамента информационной политики Свердловской области, основу финансирования составляют региональный и городской бюджеты.

Заказчиком работ выступает муниципальное казенное учреждение «Городское благоустройство», а исполнителем – АО «Свердловскавтодор». Сумма контракта – 130,7 млн рублей. По техзаданию, все работы должны быть выполнены не позднее 23 октября 2020 года. При этом у постоянных посетителей Зеленой Рощи есть сомнения, что парк откроется в срок, – в высокой степени готовности сейчас находится только одна из детских площадок, а по проекту их две, а кроме них должно быть еще множество локаций.

«В парке проведены подготовительные работы, начато обустройство прогулочных дорожек. Выполнены мероприятия по защите стволов деревьев, чтобы проходящая техника не могла их повредить. После всех работ там появятся спортивные площадки с покрытием для игр в минифутбол, баскетбол, волейбол, теннис, а также четыре корта для стритбола. Помимо этого, будут благоустроены пешеходные дорожки, сделано дополнительное освещение. Также в планах реконструкция входных групп и посадка зеленых насаждений на территории 40-45 тысяч квадратных метров», – говорится в сообщении ДИП.

В ответ на запрос «Нового Дня» в пресс-службе администрации Екатеринбурга сообщили, что «пока работы идут по графику, их контролируют службы благоустройства». Однако сам мэр города Александр Высокинский в интервью порталу Е1 на прошлой неделе говорил другое. «23- 24 ноября мы сдадим объект полностью и пригласим всех на открытие», – сказал он.

При этом последний раз с личной инспекцией Высокинский был в Зеленой Роще 15 июля и обещал навестить парк еще раз – перед Днем города, который в этом году выпадает на 15 августа. «Жители Екатеринбурга соскучились по излюбленному месту отдыха, мы не можем их подвести. Приеду в парк перед празднованием Дня города. Проверю ход работ», – говорил во время последней инспекции глава города, однако когда состоится следующий визит, пока неизвестно – в пресс-службе отметили, что «график мэра на следующую неделю не сформирован».

Пока в ратуше сохраняют хорошую мину при плохой игре, в Министерстве энергетики и ЖХК Свердловской области, которое курирует нацпроект «Комфортная городская среда» во всем регионе, разделяют беспокойство жителей. В ведомстве также полагают, что подрядчики не укладываются в сроки, оговоренные контрактом. «К середине октября в лучшем случае. Скорее всего, к ноябрю», – спрогнозировал министр Николай Смирнов, уточнив, что уже имел «жесткий разговор» и с представителями мэрии, и с представителями подрядчика.

Отметим, что Зеленая Роща – не единственный проблемный объект, который реконструируют по нацпроекту. Непросто ситуация складывалась с работами в сквере за театром оперы и балета в Екатеринбурге. Реконструкция там идет с прошлого года и сопровождается постоянными скандалами и недовольством горожан – тем, что прошлым летом работы де-факто не велись, тем, что в сквере за оперным не предусмотрели антивандальных элементов благоустройство, и в итоге почти все фонари были разбиты. У чиновников мэрии тоже возникли вопросы к работам – к тому, как были сделаны ротонды, как уложена плитка (ее перекладывали), и так далее. Сроки госконтракта по этому проекту истекли еще 3 декабря 2019 года, но работы к этому моменту закончены не были, приемка состоялась 28 декабря, а весной подрядчики приступили к гарантийному ремонту. На прошлой неделе во время мэрского объезда горожанам сообщили, что остаются последние штрихи, перед тем, как сквер наконец-то будет доделан.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 05.08.20

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