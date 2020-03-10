Высокинский пригрозил уголовной ответственностью подрядчикам, поставившим привлекающие вандалов фонари за оперным

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил журналистам, что фонари в сквере за оперным театром, которые регулярно разбивают вандалы, не соответствуют проекту. Как передает корреспондент «Нового Дня» со ссылкой на слова мэра, администрация Екатеринбурга подала претензию подрядчику, чтобы тот исправил ситуацию и привел все в соответствие с проектом. По словам Высокинского, если выяснится, что подрядчик умышленно отошел от проекта, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Пока что деньги за работу выплатили не в полном объеме – осталось около 10 млн рублей.

Напомним, фонари в сквере установлены на метровой высоте и не имеют антивандальной защиты. В итоге хулиганы регулярно разбивают плафоны. В мэрии отметили, что проводят разъяснительную работу с горожанами – в основном, через СМИ. Добавим, что низкие светильники были предусмотрены в плане реконструкции сквера за оперным театром, за что проект сильно критиковали общественники. Вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов во время одного из пресс-туров признал эту ошибку, а по поводу вандалов он ответил фразой из классики: «Что один человек сделал, то другой всегда сломать может. Мы рассчитываем на культуру населения и делаем в первую очередь красиво, а не вандалоустойчиво», – заявил чиновник.

В прошлом году сотрудники портала 66.ru устроили за оперным театром акцию. Журналисты установили таблички «Улица разбитых фонарей им. А.Г. Высокинского» в сквере и опубликовали поясняющий текст. После чего администрация Екатеринбурга на своем сайте заявила, что попросит полицию, во-первых, найти вандалов, которые разбили фонари, а во-вторых, проверить СМИ на подстрекательство к вандализму. Свое намерение чиновники исполнили. Но позднее во время пресс-конференции по итогам 2019 года губернатор Евгений Куйвашев позвонил Высокинскому и попросил «не обижать журналистов».

Екатеринбург, Елена Сычева

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