«Журналистов обижать не надо», – Куйвашев по телефону отчитал Высокинского (ВИДЕО)

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев по время своей пресс-конференции позвонил мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому и объяснил ему, что не стоит писать на журналистов заявления в полицию.

Губернатор – мэру: «Ты правда написал заявление?»

Как передает корреспондент «Нового Дня», у Куйвашева спросили, как он оценивает работу Высокинского и желание администрации Екатеринбурга написать заявления на журналистов из 66.ru. Губернатор ответил, что в целом мэр старается, а вот про историю с заявлением на журналистов он слышит впервые – и предложил тут же позвонить главе Екатеринбурга. «Мы тут все слушаем тебя, Александр Геннадьевич. Я на пресс-конференции. У меня спросили вопрос: «Ты правда написал заявление в полицию на журналистов?" – поинтересовался губернатор. «Нет, мы заявление не писали на журналистов. Мы просили... Мы просили проверить, есть ли состав…" – начал Высокинский, но на этих словах Куйвашев главу Екатеринбурга перебил. «Давай так. Журналистов обижать никому не надо. Никаких заявлений писать не надо. Вот тебе все хлопают, видишь. Так что все, успехов. Буду дальше отвечать. Давай», – под аплодисменты закончил разговор губернатор.

Напомним, скандал с заявлением связан с акцией, которую сотрудники 66.ru устроили в сквере за оперным театром. Журналисты установили таблички «Улица разбитых фонарей им. А.Г. Высокинского» в сквере и выпустили поясняющий акцию текст. После чего администрация Екатеринбурга на своем сайте заявила, что попросит полицию во-первых, найти вандалов, которые разбили фонари, а во-вторых, проверить СМИ на подстрекательство к вандализму. Свое намерение чиновники исполнили.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Светлана Загороднева

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