В мэрии подсчитывают ущерб от разбитых фонарей в сквере за Оперным театром (ФОТО)

В сквере за Оперным театром, который ремонтировали два года и открыли только под Новый год, вандалы снова разбили фонари. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сломано около семи светильников. Причем пострадали примерно те же самые фонари, что и прошлым летом.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга «Новому Дню» пояснили, что светильники будут восстановлены за счет муниципального бюджета. Сроки проведения работ определят сразу после оценки причиненного ущерба.

Отметим, что фонари в сквере установлены на метровой высоте и не имеют антивандальной защиты. В итоге хулиганы регулярно разбивают плафоны. В мэрии отметили, что проводят разъяснительную работу с горожанами – в основном через СМИ. Добавим, что низкие светильники были предусмотрены в плане реконструкции сквера за Оперным театром, за что проект сильно критиковали общественники. Вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов во время одного из пресс-туров признал эту ошибку, а по поводу вандалов он ответил фразой из классики: «Что один человек сделал, то другой всегда сломать может. Мы рассчитываем на культуру населения и делаем в первую очередь красиво, а не вандалоустойчиво», – заявил чиновник.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 09.01.20

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