В сквере за Оперным театром опять разбили фонари

Сквер за Оперным театром опять подвергся нападению вандалов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают личности хулиганов, изучают съемки с камер видеонаблюдения.

Напомним, это происходит уже не в первый раз. Фонари, которые установили в сквере «частоколом», на метровых стойках без антивандальной защиты, простояли недолго. Часть из них разрисовали, еще часть разбили буквально за неделю, в начале мая. При этом ранее екатеринбуржцы уже критиковали реконструкцию у Оперного театра – и сам проект, и то, что рабочие повредили деревья.

Эту проблему ранее признал вице-мэр по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов. «У нас не самый лучший опыт был в Оперном театре, когда техника задевала деревья, мы свои ошибки и ошибки тех, кто проводит работы, видим, и на самом деле тоже этим не сильно довольны», – заявил он на брифинге, посвященном благоустройству Зеленой рощи. Что же касается вандалов, то он ответил словами классика: «Что один человек сделал, то другой всегда сломать может. Мы рассчитываем на культуру населения и делаем в первую очередь красиво, а не вандалоустойчиво», – заявил Алексей Бубнов.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 18.07.19

В ДТП на Шварца пострадали трое детей и трое взрослых, в том числе беременная женщина (ФОТО). / Нет халатов, обуви и адреналина, зарплата ниже средней: прокуратура проверила Серовскую горбольницу (Документ). / В Каменске-Уральском на остановке нарисовали карточных королей, похожих на Путина и Медведева (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»