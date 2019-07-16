Входы в Зеленую Рощу перекроют: там начинаются работы по благоустройству (ФОТО)

В ближайшее время начнутся работы по благоустройству Зеленой рощи. В мэрии пообещали не вырубать деревья без необходимости. Из-за работ два входа в рощу перекроют, а в планах администрации после обновления – закрывать зеленую зону на ночь полностью.

«Подготовительные работы подрядчик уже ведет, непосредственно на работы по благоустройству выходим, я думаю, сегодня-завтра. Мы будем закрывать определенные входы, перекрывать территорию ограждением – это для безопасности, чтоб дети не попали под работающую технику», – рассказал сегодня на брифинге вице-мэр по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов. С началом работ закроется вход со стороны Шейнкмана и Дворца спорта.

Работы растянутся на два года. За этот сезон подрядчик успеет сделать только спортивную зону, где сейчас находится стадион. Здесь будут площадки для волейбола, мини-футбола, тенниса, четыре площадки для стритбола и беговая дорожка с резиновыми ковриками. Зоны для воркаута, которые уже есть, убирать не будут.

«Эта зона, спортивное ядро, для первоочередного благоустройства выбрана нами намеренно. Когда подрядчик в следующем году перейдет на вторую часть парка, здесь значительная часть населения будет проводить время. В следующем году займемся зоной, которая тяготеет к улице Народной воли», – добавила председатель комитета благоустройства Тамара Благодаткова.

При этом чиновники пообещали бережно обойтись с озеленением. Вырубить должны 229 деревьев – их посчитали старыми, причем рубить насаждения ради тропинок не будут – тропинки в итоге решено проложить там же где они проходят сейчас (и в одном случае – где протоптали люди). «Зеленые насаждения так же, как и люди, старятся, их все равно придется менять и лучше это делать постепенно, а не все сразу. Это не какая-то акция – взять и убрать хорошие деревья. А здесь хороших нет, если посмотреть – все деревья суховершинные – это значит, повреждена стволовая древесина, она не так легко переносят тяготы городской жизни», – заявила Тамара Благодаткова.

Бубнов в свою очередь пообещал, что такого кошмара, как это было в сквере за Оперным театром, не будет: «У нас не самый лучший опыт был в Оперном театре, когда техника задевала деревья, мы свои ошибки и ошибки тех, кто проводит работы, видим, и на самом деле тоже этим не сильно довольны». Учтен будет и неудачный опыт освещения сквера за Оперным, где установили низкие фонари – они простояли чуть больше недели. В роще поставят такие же фонари как и уже имеющиеся сейчас. Но их будут отключать на ночь, потому что, как выразилась Благодаткова, «здесь птицы спят». Бубнов озвучил, что администрация города планирует после часа ночи закрывать входы в парк – возможно, этот вопрос вынесут на голосование, но может быть и нет.

На брифинге в роще также присутствовал урбанист Владимир Злоказов. Он поинтересовался входными стелами – они будут светящиеся, его беспокоит, что придется перерыть весь парк, чтобы к ним электричество подвести. Чиновники подтвердили, что копать придется. «Если вам не нравятся светящиеся, можем сделать без света», – ответила Злоказову Благодаткова. «Копать, конечно, будем. Но можно вообще ничего не делать, оставить как есть», – несколько обижено добавил Бубнов.

Кроме того, по мнению урбаниста, эти входные стелы легко сломать, антивандальные материалы не предусмотрены, а значит, будет как у Оперного театра, где часть благоустройства разгромили в первые пару недель. «Отвечу словами классика: Что один человек сделал, то другой всегда сломать может. Мы рассчитываем на культуру населения и делаем в первую очередь красиво, а не вандалоустойчиво», – прокомментировал Алексей Бубнов.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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