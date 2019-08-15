В Зеленой Роще начали собирать подписи за реконструкцию парка (ФОТО)

В Зеленой Роще сегодня днем начался сбор подписей за реконструкцию парка. Акцию устроили представители общественной организации «Защита природы».

Как рассказал «Новому Дню» ее председатель Юрий Кумаев, к общественникам обратились жители окрестных домов. «Начались непонятные для нас заигрывания администрации с какими-то самозваными общественниками, которые, не имея ни соответствующего образования, ни юридического лица, начинают навязывать большинству свое мнение как истину в последней инстанции», – объяснили представители ТСЖ «Народная Воля».

За час общественники собрали несколько сотен подписей горожан, которые высказались в поддержку работ по благоустройству – они были приостановлены по инициативе противников реконструкции Зеленой Рощи.

Многим людям был интересен проект, реализация которого уже началась. Волонтеры объясняли, что вырублены будут лишь старые и больные деревья, а высадят в парке 1600 новых деревьев и 3800 кустарников – причем уже этой осенью, если благоустройство не будет сорвано.

Екатеринбург, Елена Сычева, Семен Саливанчук

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