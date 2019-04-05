Для любителей бега, отдыха и боярышника: благоустройство Зеленой Рощи обойдется в 160 миллионов

В Екатеринбурге начинается благоустройство парка Зеленая Роща. Администрация города ищет подрядчика, максимальная стоимость работ – 161,4 млн рублей.

Благоустройство парка должно выполняться по проектной документации, которую ранее разработали в ООО «АрХиТек». Архитекторы спроектировали парк, разделив его на крупные зоны: спортивную, детскую, спокойного отдыха. Здесь сделают площадки для баскетбола, футбола, мини-футбола, волейбола, стритбола, поставят столы для настольного тенниса, благоустроят беговые дорожки. На всех спортплощадках положат резиновое покрытие, а на дорожках установят освещение. В проекте – две зоны для детского отдыха и три зоны для спокойного отдыха. Кроме того, нужно будет благоустроить существующую площадку для выгула собак. Попасть в парк можно будет через пять входных групп.

В ТЗ уточняется, что покрытия тротуаров, пешеходных дорожек и площадок должны обеспечивать отвод поверхностных вод, они не должны быть источником грязи и пыли в сухую погоду. Если после окончания работ выяснится, что на площадках и тротуарах собирается вода, подрядчик должен будет исправить недостаток за свой счет в течение 20 дней.

Подрядчик должен будет срубить 230 деревьев, еще 175 – обрезать, также под снос пойдут почти две тысячи кустарников. Взамен высадят 3 884 кустарника и 1 603 дерева: березы, ели, сосны, липы, лиственницы, рябины. Живую изгородь в парке сделают из боярышника. Все работы требуется завершить до 25 октября 2020 года.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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