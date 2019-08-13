В Зеленой Роще начали рубить деревья ради благоустройства (ФОТО)

В парке Зеленая Роща началась вырубка деревьев. Напомним, там сейчас идут работы по благоустройству. Хотя в администрации города обещали убирать только больные и старые деревья и не прокладывать новые дорожки, сегодня горожане с удивлением обнаружили свежевырытую траншею посреди парка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас территория, где идет реконструкция, огорожена забором. Но люди могут спокойно проходить туда, так как частично ограждений просто нет. Рядом с асфальтированными дорожками выкопана земля. На одном из участков сегодня утром горожане заметили несколько срубленных деревьев небольшого размера. После обеда обрубки убрали, теперь на их месте осталась земля, перемешанная со щебнем.

Фото Дмитрия Сергина Фото Дмитрия Сергина Фото Дмитрия Сергина Фото Дмитрия Сергина

Ранее чиновники рассказывали, что с зелеными насаждениями парка будут обращаться бережно. Согласно плану реконструкции, будет вырублено 229 старых деревьев. При этом говорилось, что обустройства новых тропинок в парке не предполагается, и сеть дорожек останется точно такой же, как сейчас. В мэрии также обещали учесть печальный опыт благоустройства парка за Оперным театром и не сносить деревья техникой.

Напомним, благоустройство Зеленой Рощи запланировано до октября 2020 года. Генподрядчиком проекта выступает АО «Свердловскавтодор». В обновленном парке появится спортивная зона, площадки для детей, зона для выгула собак, новые скамейки и беседки. Также подрядчик обязан высадить 1600 новых деревьев (ели, березы, сосны, яблони, липы, лиственницы, рябины и сирень) и 3880 новых кустарников.

Екатеринбург, служба информации

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