В центре Екатеринбурга 15 домов остались без газа

В центре Екатеринбурга 15 жилых домов остались без газоснабжения. Как сообщили в пресс-службе Екатеринбурггаза, там меняют устаревший газорегуляторный пункт и меняют газопровод низкого давления на улице Луначарского.

Под отключение попадают дома по ул. Сони Морозовой, 167 и 188, Энгельса, 27, 29 и 31, Малышева, 92, 100, 102, 102а и 104, Луначарского, 161, 167, 171 и 182, Мамина-Сибиряка, 171.

Добавим, что работы продлятся до 16 августа. Также в большинстве многоквартирных домов Екатеринбурга сейчас нет горячей воды из-за последнего этапа опрессовок, который завершится 15 августа.

Екатеринбург, Елена Сычева

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