К лету Зеленую Рощу полностью закроют от горожан

В Екатеринбурге Зеленую Рощу полностью закроют для посетителей, чтобы закончить реконструкцию. Как рассказал вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов в программе «Акцент» на ОТВ, это произойдет в мае.

Контракт заканчивается 21 октября, к этому сроку парк должны открыть. «Мы в прошлом году говорили, что будем закрывать ее кусками, но, так как тогда происходила задержка, связанная с археологическими раскопками, мы целиком закроем рощу для посетителей, и сделаем это в мае», – прокомментировал чиновник.

Работы по благоустройству Зеленой Рощи начались летом 2019 года. Тогда администрация города перекрыла два входа и часть парка. После окончания работ в мэрии обещали закрывать зеленую зону для посещения в ночные часы. В парке появятся площадки для волейбола, мини-футбола, тенниса, четыре площадки для стритбола и беговая дорожка с резиновыми ковриками. Зоны для воркаута, которые уже есть, убирать не будут. При этом чиновники пообещали бережно обойтись с озеленением и учесть ошибки, сделанные при благоустройстве сквера за оперным театром.

Екатеринбург, Елена Иванова

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