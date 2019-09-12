Источник: экспертиза подтвердила наличие могил в Зеленой Роще, реконструкция отменяется

Реконструкция Зеленой Рощи по федеральной программе под угрозой срыва. Как сообщил «Новому Дню» информированный источник, культурно-историческая экспертиза, которую проводили по заказу администрации Екатеринбурга, подтвердила, что на территории парка действительно есть старые захоронения. Это обстоятельство ставит крест на проведении работ по нынешнему проекту. «Проект придется переделывать, переигрывать все конкурсы, значит, Федерация, скорее всего, заберет деньги», – сказал собеседник агентства.

Однако в администрации Екатеринбурга призвали не спешить с выводами. «По информации комитета благоустройства, археологи нашли некий насыпной слой. Можно ли назвать его могилой, предстоит еще разобраться. Заключение будет выдано только по результатам полного исследования», – сказала «Новому Дню» пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян.

Ранее глава комитета по благоустройству администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова сообщала, что в парке будут проводиться раскопки – специалисты бурили два десятка ям глубиной два метра, чтобы выяснить, есть ли в Зеленой Роще захоронения.

Напомним, против благоустройства в Зеленой Роще выступает группа горожан во главе с урбанистом Владимиром Злоказовым, требуя пересмотреть проект, а также православные активисты, которые настаивают на том, что в парке находятся могилы, т.к. раньше на территории было монастырское кладбище. После споров с общественниками муниципальные власти согласились пойти на некоторые уступки по проекту, но так, чтобы не переигрывать конкурсы и, соответственно, не лишиться финансирования по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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