«Весь город изуродовали своими озеленениями», – общественники и урбанисты поссорились на обсуждении Зеленой Рощи (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня днем в Екатеринбурге прошло совещание с участием представителей администрации Екатеринбурга, общественных палат города и Свердловской области, гордумы, научного сообщества и представителей общественности. Обсуждали проект реконструкции Зеленой Рощи, который не нравится некоторым горожанам и урбанистам.

Скандал на обсуждении реконструкции Зеленой Рощи

Работы в парке сейчас приостановлены, об этом рассказала глава комитета по благоустройству Тамара Благодаткова. «Парк требует реконструкции некоторых элементов. С такой просьбой обращаются горожане, те, кто посещает парк на спортивных мероприятиях. Проект прошел все процедуры обсуждений в 2018 году. Предложения вносились. Итоги голосования были в свободном доступе, в том числе на сайте администрации. То, что мы приостановили работы – это плохо, потому что мы теряем время. Но работы приостановлены, потому что было несколько обращений горожан, в том числе в прокуратуру, потому что якобы на территории парка находятся захоронения. Мы получили предостережение от органа надзора в сфере охраны объектов культурного наследия, и заказали культурно-историческую экспертизу», – рассказала Благодаткова.

Она уточнила, что сейчас подрядчики заканчивают работу с документами, а после в парке начнутся раскопки – специалисты будут бурить не меньше 20 ям глубиной два метра, чтобы выяснить, есть ли в Зеленой Роще захоронения.

При этом замглавы комитета по благоустройству Виктор Юровицкий уточнил, что сотрудники мэрии подняли общедоступные архивы, но ни в бумагах конца XIX века, ни в документах начала ХХ века не нашлось подтверждений информации о захоронениях на территории современного парка. По его словам, церковное кладбище существовало исключительно в границах монастырского комплекса, которые не изменились за последние сто с лишним лет.

Также во время обсуждений эксперты еще раз рассказали, зачем собираются вырубать деревья в Зеленой Роще. Представители УГЛТУ объяснили, что это делается с целью санации. «Санитарная обстановка отрицательная, в этом была причина гибели деревьев, которые пытались подсаживать ранее. Тополь опасен, потому что это промежуточный хозяин для вредителей сосняков. Яблони в угнетенном состоянии. Нужно убирать почти 2 га насаждений, состояние которых ухудшается год от года. Там нет жизнеспособной сосны, год от года клены разрастаются, а наиболее ценные виды погибают», – пояснила представительница вуза Елена Медведева.

Ее коллега подчеркнула, что в парке проведут фитопатологическое исследование, чтобы удалять только больные деревья. При этом здоровые не вырубят. «Удаление здоровых за счет изменения трассировки тропинок исключается. Будет создана дополнительная исполнительная документация с трассировкой», – подчеркнула она, напомнив, что сохранение деревьев в ущерб прямым дорожкам было одним из требований противников реконструкции.

Также в ходе обсуждений стало известно, что у деревьев в парке устроят приствольные решетки для улучшения воздушного и водного режима, будут скруглять дорожки, откажутся от светящихся стел на входах в парк. «Предложения по отказу от круглых детских и спортивных площадок, въездов для транспорта, а также по устройству ливневки рассмотрены, но отклонены. Круглая конфигурация площадок наиболее природная и компактная. Чрезмерное отведение воды приведет к нарушению водного баланса. Выделенные въезды нужны для соблюдения требований к местам массового пребывания людей», – добавила представительница УГЛТУ.

Депутата гордумы Александра Колесникова взволновал вопрос безопасности в парке. «Все эти заросли, там совершаются правонарушения определенного типа – и эксгибиционисты, и нападения на женщин. Это надо учитывать», – попросил он, на что ему ответили, что парк будет освещен, а кусты прорежены, так что проблема отпадет.

Однако это не устроило присутствовавших на обсуждении горожан. Екатеринбурженка Инна Лаврентьева сообщила, что ни она, ни кто-то из ее соседей не видели проекта. «Его не вывешивали перед входами в парк, и никто из тех, кто живет поблизости, не принимал участие в обсуждении проекта, по которому все вырублено, все закатано в асфальт. Безопасность? Я и в десять вечера хожу, и в одиннадцать, но никто мне ничего нового не показал. Только крысы бегают, а комитет по благоустройству не замечает этого. Это единственное место, где можно бесплатно гулять. Я предлагаю максимально сохранить зеленые сооружения. Бездарный проект», – сказала она.

Урабнист Владимир Злоказов, который выступает резко против проекта, представил свое видение реконструкции Зеленой Рощи на нескольких десятках страниц. В своей работе он ссылался на данные опроса участников инициативной группы из 150 человек. Он раскритиковал идею небольших детских площадок, расставленных в разных местах парка. «Мы провели опрос среди членов инициативной группы – 94% считают, что должны быть скамейки, беседки, хотят индивидуальные места отдыха, а не массовые точки, как предлагается в нынешнем проекте. В Зеленой Роще сейчас есть детская площадка, она не лучшая, там старое оборудование, асфальт вместо современного покрытия, но ее не будет в этом месте по нынешнему проекту, ее переносят. Мы считаем, что надо вложить все силы в реконструкцию существующей площадки, а не понаставить площадок по всей территории. Площадка – шумное место, дети там играют и визжат, но есть люди, которым шум не нужен. Сейчас все нормально, потому что площадка локализована», – сказал он.

Также Злоказов раскритиковал идею устройства площадок для стритбола в центре парка, где сейчас находится футбольный стадион. «Можно сделать их у КРК «Уралец», там гектары асфальта, а сюда перенести теннисный корт. По беговой тропе большое предложение – бегуны не бегают по щебенке, то, что сейчас в проекте – это не беговая тропа. Но есть уже протоптанная тропа, существующая, но весной там грязно. Просто ее надо обустроить», – сказал он.

После этого в разговор вмешался представитель общественной палаты Свердловской области Валерий Черкашин. «Мы это все равно не поменяем, вы там ходите и бомбите, но нельзя это, юридически нельзя. Мы ничего не поменяем, есть утвержденный проект благоустройства», – возмутился он, в ответ вызвав гнев членов инициативной группы.

Началась перепалка, оппоненты подняли крик, Черкашин заявил, что «в одном месте видел» всех общественников, те заявили, что раз он их «вертел на одном месте», то разговаривать с «хамлом» они не будут. Перебранку еле удалось остановить, однако закончить многостраничную презентацию Злоказов все равно не смог – стороны договорились, что он вышлет ее всем заинтересованным.

После этого выступить успели еще несколько экспертов. Так, ландшафтный дизайнер Марина Дивакова сообщила, что не в восторге от работы архитекторов, готовивших проект. «Когда мы говорим о парке, мы говорим о пейзаже. И с этой точки зрения ваших архитекторов надо отправить на курсы повышения квалификации. Я бы за такое двойку поставила. Екатеринбург – это не Урюпинск», – сказала она.

Представители Ботанического сада УрО РАН напомнили, что проект требует доработки в части размещения новых деревьев, поскольку ели, например, любят влагу, и их надо сажать в районе бывшего болота, т.к. они будут работать как естественные насосы, откачивая лишнюю влагу из почвы, а там, где сейчас растут сосны, напротив, делать этого не стоит – елкам будет плохо.

В заключение замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов сообщил, что кардинально менять проект возможности нет – ни финансовой, ни временной. «Мы внесем разумные изменения, которые возможны в рамках существующего контракта. Но кардинально менять проект – это около трех лет. Мы этого делать не можем», – подытожил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 30.08.19

Новый директор в ГУП СО «Газовые сети» появится 26 сентября. / Мэрия предложила изменить список площадок для храма святой Екатерины. / В Екатеринбурге проводят последние опрессовки (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»