Недоделки, срубленные деревья и три одинаковые детские площадки. Что стало с парком Зеленая Роща после реконструкции за федеральный счет (ФОТО)

В прошлую пятницу истек срок завершения работ по реконструкции парка Зеленая Роща в Екатеринбурге. Работы изначально стартовали с существенной задержкой из-за споров общественников, клерикалов и чиновников о том, по какому проекту и как должны вестись работы. После долгих споров, экспертиз, включая археологические раскопки, реконструкция все же была начата. Но, как и предполагалось, в срок строители не уложились.

Корреспонденты «Нового Дня» побывали в парке с утра и убедились: здесь еще много недоделок. Кое-где не закончены дорожки, связывающие Зеленую Рощу с внешними тротуарами, рабочие продолжают закреплять скамейки, устанавливать заборы, и так далее. На дорожках парка, теперь заасфальтированных, встречаются спиленные деревья.

Тем не менее, в Зеленой Роще уже есть гуляющие горожане, в основном, с детьми. Они уже успели протестировать игровые площадки, правда, те оказались далеки от заявленного в проекте. Еще когда он только обсуждался, представители администрации убеждали противников реконструкции, что это будут три разные игровые площадки для детей трех разных возрастных категорий. По факту на них установлены одинаковые горки и одинаковые домики для игр.

Площадка № 1 Площадка № 1 Площадка № 1 Площадка № 1 Площадка № 1 Площадка № 1 Площадка № 2 Площадка № 2 Площадка № 2 Площадка № 2 Площадка № 2 Площадка № 2 Площадка № 3 Площадка № 3 Площадка № 3 Площадка № 3 Площадка № 3 Площадка № 3

В мэрии, впрочем, пока не видят ничего страшного в происходящем. «Никакой задержки нет. Работы в парке должны были закончиться 23 октября. На этой неделе в парк должна выйти муниципальная комиссия для приема работ. А на первую неделю ноября предварительно (если комиссия примет парк) намечено торжественное открытие», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации города в ответ на просьбу пояснить срыв сроков.

В минЖКХ Свердловской области, которое курирует программу «Комфортная городская среда» и контролирует ход работ, а также выделение средств по ней муниципалитетам, сообщили, что деньги от Федерации муниципалитет на Зеленую Рощу уже получил.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

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