Мэрия все еще не приняла работы в Зеленой Роще: «Приглашения от подрядчика не поступало»

В Екатеринбурге продолжает обрастать скандалами ситуация с парком Зеленая Роща, реконструкция в котором как будто завершилась 23 октября, то есть 11 дней назад. Представитель компании-подрядчика, которая занималась озеленением, Мария Штань пожаловалась на «плохих» посетителей – по ее словам, они устроили настоящий разгром в Зеленой Роще. «Уже как больше недели толпы осаждают хрупкий оазис. Белки начали дохнуть. Сегодня опять нашли одну. В серой пушистой шубке. Мертвую. Уже сломали молодую яблоню. Выдрали несколько кустов. Нарушили декоративную отсыпку. Про газон – молчу. Собаки, коляски и палки и их быдло-хозяева теперь там правят. Газон воруют. Прямо пласты рулонного газона снимают, в пакетик из-под магнита и домой. Давеча обход с комиссией был, а тут оппа... вырезали», – написала она.

В ответ общественники, выступавшие против нынешнего проекта реконструкции парка, обвинили заказчиков и исполнителей в безответственности. «Лучший способ снять с себя ответственность за хреновый проект и реализацию – начать обвинять посетителей парка», – прокомментировал урбанист Владимир Злоказов.

Точку в спорах, вероятно, могла бы поставить администрация Екатеринбурга, но по какой-то причине чиновники мэрии все еще не побывали в Зеленой Роще. «Приглашения на приемку от подрядчика не поступало», – пояснили «Новому Дню» в пресс-службе ратуши, уточнив, что «заказчик интересуется [когда можно будет провести приемку], но внятного ответа не получает».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 02.11.20

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