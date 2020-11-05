В только что отремонтированном парке снимают асфальт (ФОТО)

В Екатеринбурге рабочие демонтируют асфальтовое покрытие в парке Зеленая Роща, передает корреспондент «Нового Дня». При этом глобальные работы по реконструкции должны были завершиться 23 октября. Парк после этой даты действительно открыли, он стал доступен для посетителей, но приемка не была проведена. Как пояснили «Новому Дню» представители заказчика – администрации Екатеринбурга – подрядчик не пригласил их на приемку, при этом в Зеленой Роще продолжаются работы.

Представители подрядчика должны были выйти к журналистам и членам общественного экологического совета при главе города в ходе сегодняшнего обхода, но так и не сделали этого. В мэрии также не смогли прокомментировать происходящее.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

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