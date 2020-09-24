До открытия «Зеленой Рощи» остался месяц, но подрядчики могут не уложиться в срок (ФОТО)

Уже больше года Зеленая Роща переживает реконструкцию. До официального открытия остался ровно месяц. «Новый День» прогулялся по парку и посмотрел, что готово к концу сентября.

Напомним, согласно техзаданию, работы должны быть выполнены не позднее 23 октября 2020 года. В пресс-службе администрации Екатеринбурга «Новому Дню» заявили, что работа по реконструкции близится к концу. «Находимся на завершающей стадии. Подрядчик прилагает все усилия для открытия парка в срок», – сказал агентству пресс-секретарь мэра Анатолий Карманов.

Источники «Нового Дня» в минЖКХ с большим скепсисом относятся к оптимистичному настрою городских чиновников. Сегодня, по информации агентства, в парк выезжало контрольное управление уральского полпредства, которое курирует работы в рамках нацпроекта «Городская среда» (финансирование на благоустройство Зеленой Рощи получают в том числе из федерального бюджета). О выводах экспертов пока неизвестно, однако собеседник «Нового Дня» предположил, что парк, скорее всего, откроют только в ноябре.

По периметру парка стоит забор, все входы закрыты, но со стороны улицы Шейнкмана кто-то прорвал «баррикаду», поэтому попасть в парк все-таки можно.

Из людей здесь видны рабочие, обычных пешеходов нет, попадаются только выгуливающие собак – но в специально отведенном месте, на площадке в глубине «Зеленой Рощи». Прогулочных дорожек на части территории парка все еще нет, вместо них – грязь, глина и щебень.

На месте старого футбольного стадиона появилась огромная спортивная площадка со специальным покрытием для игр в мини-футбол, баскетбол, волейбол и теннис. На территории парка продолжают высаживать новые деревья – некоторые уже посадили, под некоторые только выкопаны ямы.

Самой облагороженной зоной парка выглядит территория у элитного жилого комплекса «Антарес». Здесь рабочие уложили рулонный газон, по поводу которого у подрядчиков возникли споры с местными жителями.

Представительница центра благоустройства и озеленения Мария Штань в своем фейсбуке писала, что владельцы собак мешают работам, позволяя животным гадить на свежеуложенные газонные рулоны. «Не помогают ни угрозы, ни увещевания, ни объявления, ни сигнальная лента. И это третья куча за день! На участке, на котором еще только стелят газон! Который еще не пролит, не прокатан, на котором работают люди! Граждане быдло-собачники! Я не понимаю, почему другие люди должны убирать за вами», – экспрессивно писала представительница подрядчика.

Напомним, благоустройство парка началось в июле прошлого года. Работы проводятся в рамках федерального нацпроекта «Жилье и городская среда». Заказчиком работ выступает муниципальное казенное учреждение «Городское благоустройство», а исполнителем – АО «Свердловскавтодор».

Екатеринбург, Анна Темрук, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

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