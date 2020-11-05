Специалисты заявили об отклонениях от проекта в Зеленой Роще (ФОТО)

Сегодня специалисты осмотрели Зеленую Рощу, которая должна вскоре открыться после реконструкции. За работами шел экологический надзор – его вели представители организации «Защита природы», у которых к благоустроителям оказалось только одна претензия – что последние вырубили слишком мало деревьев. У других специалистов оказалось больше вопросов, представители экосовета при главе города нашли отклонения от проекта и нарушения. Об этом рассказала заведующая кафедрой ландшафтного строительства УГЛТУ Людмила Аткина.

«Посадка елок не соответствует проектным решениям. Где-то их слишком густо, а где-то плотность посадки недостаточна. Много елок перенесено под полог сосны, это нехорошо, им нужен свет, они должны быть сконцентрированы вдоль ограждений парка, мы должны были получить живые стены, которые бы нас закрывали от воздействия внешней среды. Возможно, какие-то из деревьев выживут. Но я не понимаю логику – остался лишний посадочный материал, но почему мы встречаем пустые участки, а рядом загущенные посадки? Недостаточно продумано, не по проекту выполнено», – сказала она. Аткина также отметила, что поребрики выложены ниже газона, что спровоцирует грязь на тротуарах.

Она также отметила, что в парке остались аварийно опасные деревья, которые нужно заменить на новые. Мнение поддержала представитель Союза специалистов ландшафтной отрасли Урала, также член экосовета при главе города Анна Кудряшова. «Много деревьев с пустым, полым стволом, при любом ветре это может привести к неблагоприятным последствиям», – сказала она.

Специалист также раскритиковала еще два момента. «Мы видим на детской площадке решения с пристволовыми кругами, но если не будет ухода, дерево начнет расти, нужно будет убирать окружения, иначе деревья погибнут», – отметила Кудряшова.

Также она добавила, что рулонный газон, который выстелили в парке, – не лучшая идея. «Для меня странным решением является рулонный газон в густом парке. Возможно, это было продиктовано проектным решением. На мой взгляд, оно неудачное. Рулонный газон нужно косить, собирать листья, у него есть специфика содержания, непонятно, как это будет делаться. Ну, и нужно освобождать пристволовые круги, дерево должно дышать. Это надо довести до ума, подвязать все деревья, чтобы они не стояли, как пьяные. Остро вопрос нужно поставить о содержании. Мы не можем просто сейчас парк оставить, сдав и подписав акты», – подытожила она.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

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