Зеленую Рощу могут закрыть после опроса мэрии

Парк «Зеленая Роща» могут начать закрывать по вечерам после опроса, проведенного на сайте мэрии Екатеринбурга. Голосование завершилось вчера. Посетители официального портала администрации отвечали на вопрос «Считаете ли Вы необходимым установить режим работы «Зеленой Рощи» с 6 до 23 часов для сохранения элементов благоустройства территории парка?». Ответ «да» выбрали 61% посетителей сайта мэрии, ответ «нет» – 39%. При этом, как писал «Новый День», голосование никак не было защищено, с одного компьютера можно было отвечать бесконечное количество раз при выполнении определенного алгоритма.

«Результаты опроса переданы в благоустройство. Они будут принимать решение. Опрос носил рекомендательный характер, но, по словам сотрудников комитета благоустройства, мнение горожан для них очень важно», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии.

В ратуше также подчеркнули, что сроков закрытия пока нет, как и окончательного решения – закрывать ли парк в вечернее время вообще.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 01.12.20

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