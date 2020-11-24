Мэрия предлагает закрывать Зеленую Рощу по ночам

Администрация Екатеринбурга предлагает закрывать парк Зеленая Роща по ночам. Идея, по всей видимости, принадлежит комитету благоустройства мэрии, по крайней мере, от имени этого подразделения на сайте мэрии проводится опрос жителей «об удобном для них режиме работы Зеленой Рощи».

«Специалисты комитета хотят узнать мнение горожан: стоит ли закрывать парк в ночное время? Вопрос будет сформулирован следующим образом: считаете ли вы необходимым установить режим работы парка Зеленая Роща с 06:00 до 23:00 часов для сохранения элементов благоустройства территории парка? Вариантов ответа в опросе будет два: да, считаю необходимым; нет, парк должен быть открыт круглосуточно», – сообщает сайт мэрии.

Отметим, что опрос никак не защищен – с одного IP-адреса можно голосовать бесчисленное количество раз.

«На мой взгляд, идея плохая. После 23 там гуляют и зимой, и, разумеется, летом. А утром многие тренируются до 6 утра. Кроме того, парк играет важную роль в пешеходной связности районов – через него проходит много транзитных дорожек, которыми люди пользуются и рано утром, и поздно вечером», – написал у себя в фейсбуке урбанист Владимир Злоказов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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