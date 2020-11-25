В мэрии объяснили, как будут охранять Зеленую Рощу от вандалов

В администрации Екатеринбурга сообщили, что охраны в парке Зеленая Роща, который недавно открыли после благоустройства, нет. Однако защищать территорию от вандалов все же будут. «Есть договоренность с полицией о том, что наряды ППС включат эту территорию в свой маршрут», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии.

Напомним, накануне горадминистрация запустила голосование, в котором предлагает ответить на вопрос, стоит ли закрывать Зеленую Рощу на ночь – с 23:00 до 06:00. Пока голоса разделились примерно поровну, но тех, кто против таких мер, все же больше – 52%. В мэрии «Новому Дню» пояснили, что итоги опроса будут носить рекомендательный характер. «Результаты голосования для специалистов очень важны. Голосовать можно на главной странице официального портала города», – сказали в ратуше.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 25.11.20

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