Защитники природы раскрыли причину мора белок в Зеленой Роще (ФОТО)

Сегодня в Зеленую Рощу, которая все еще не сдана после реконструкции заказчику, с обходом отправились общественники, близкие к администрации Екатеринбурга, – члены общественного экологического совета при главе города и общества «Защита природы». Представители последнего, в частности, прокомментировали мор белок, о котором ранее рассказывала подрядчица работ в парке Мария Штань. Она, в частности, указывала на вину горожан в гибели грызунов. По ее словам, люди «носят торты в пакетике, которые были на выброс, но решили белкам отдать».

У представителей общественности возникло другое предположение. Белки, по их словам, просто вышли из зоны комфорта из-за резко развившегося и чрезвычайно высокого интереса людей к парку. «Я думаю, что горожане не специально убивают белок, просто никогда в Зеленой Роще не было столько народу, сколько в последние дни. Горожане просто пришли посмотреть, порадоваться, – конечно, наверно, белкам не очень комфортно от такого количества людей, – ответил на вопрос «Нового Дня» представитель «Защиты природы» Вадим Аверьянов. – И почему-то полюбили место вороны, не исключаю, что вороны забивают этих белок, их неимоверное количество. Надеюсь, к весне они успокоятся».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 05.11.20

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