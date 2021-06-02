В Зеленой Роще снова будут ремонтировать дорожки

В Зеленой Роще снова будет идти ремонт дорожек. «Свердловскавтодор», который в прошлом году занимался благоустройством, за свой счет должен будет восстановить все то, что не пережило зиму. В парке размыло беговые дорожки, поврежден асфальт. «Новый День» снимал, как все это выглядело весной.

Сегодня в ходе объезда ответственные за благоустройство и глава города Алексей Орлов также убедились, что недостатки на объекте есть. «Парк Зелёная Роща очень востребован горожанами, на его благоустройство было потрачено 132 миллиона рублей. Подобные комплексные работы – один из первых опытов такой масштабной реконструкции, и мы должны сделать выводы на основе всех допущенных недочётов. Подрядчик должен выполнить свои гарантийные обязательства, работы необходимо ускорить. Осенью мы проконтролируем состояние деревьев и газонов», – отметил Орлов.

Добавим, реконструкция Зеленой Рощи длилась больше года, горожане обвиняли мэрию в том, что проект благоустройства парка не продуман, а подрядчиков – в плохом качестве работ. Подрядчик обвинил в ответ горожан в вандализме.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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