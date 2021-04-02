В Зеленой Роще размыло дорожки (ФОТО)

В Зеленой Роще размыло пешеходные дорожки. В парке, где ремонт закончился только прошлой зимой, есть и асфальтовое покрытие, и грунтовое.

Земляные тропинки, сделанные во время работ по благоустройству, превратились в дорожки из грязи – снежные кучи, которые складывали по сторонам от них, растаяли, и вся жидкость оказалась на грунте, размыв его.

При этом бортики, отделяющие газоны от дорожек, сделаны на одном уровне, так что от тающего снега они не защищают.

Посетители парка и пешеходы, идущие через него, вынуждены выбирать пути обхода, чтобы не угодить в грязь.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 02.04.21

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