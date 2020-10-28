В мэрии объяснили, зачем в Зеленой Роще снег покрасили в зеленый цвет

В администрации Екатеринбурга объяснили, зачем в парке Зеленая Роща, который все еще не приняли после завершения реконструкции, покрасили снег. Фотографии покрова, выкрашенного в ярко-зеленый, опубликовал на своей странице в фейсбуке политолог Алексей Швайгерт.

В мэрии успокоили горожан, пояснив, что зеленый состав – не краска. «Это специальный раствор для посева газонов. Семена травы смешиваются со специальным питательным составом и наносятся оборудованием, что позволяет сеять газон ровно, без проплешин. Он подкрашен для того, чтобы визуально было видно, где уже посеяно и какова плотность посева. Может смущать, что посев произведен поверх снега, но, во-первых, снежный покров пока неустойчивый, во-вторых, сейчас никто и не ждет всходов. Во всей красе газон будет виден только весной. Подзимний посев способствует более раннему появлению всходов весной», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии.

Там отметили, что птицы семена не съедят, но даже если сделают это, то не отравятся, поскольку испольлзован пищевой краситель.

Добавим, что дата приемки Зеленой Рощи после реконструкции по-прежнему неизвестна.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 28.10.20

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