Озеленители придумали хитрость для птиц в Зеленой Роще: «Нормальные семена они не трогают» (ФОТО)

В Екатеринбурге в парке Зеленая Роща на снег нанесли особый состав из семян, чтобы весной там проросла трава. Ярко-зеленое покрытие вызвало не только удивление у горожан, но и неподдельный интерес у птиц – на будущих газонах были замечены голуби, которые выклевывали семена. Но, как пояснила «Новому Дню» представитель центра благоустройства и озеленения Мария Штань, свежепосеянному газону это не повредит. «Голуби ходят и выклевывают, потому что для них мы добавляем пшено, а для ворон – просо или рожь, и тогда они выклевывают только то, что им интереснее и вкуснее, а нормальные семена они не трогают», – сказала собеседница агентства.

Она также отметила, что зеленого цвета бояться не стоит, так как в субстанцию добавлен пищевой краситель. «Зеленого цвета она потому, что это просто индикатор. Индикатор из натурального пищевого красителя, который в пищу добавляют. Он нужен нам, чтобы мы видели, где не просеяно, где нужно добавить. Через два-три дня краска зеленая уйдет, ее не будет видно», – добавила она.

Екатеринбург, Анна Темрук, Семен Саливанчук

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