Подрядчик реконструкции Зеленой Рощи подала документы на конкурс мэра Екатеринбурга

Директор компании GazonMuzon Мария Штань, которая занималась благоустройством Зеленой Рощи по муниципальному контракту, подала документы на участие в конкурсе на должность главы Екатеринбурга. Свою программу она опубликовала в Instagram.

«Жизнь сама толкает в политику, даже если не сильно туда хочешь. Когда мы работали на реконструкции Зеленой Рощи, пришлось волей-неволей взять на себя общественные функции. Объяснять, убеждать, спорить, предлагать. Иногда даже плакать и кричать. Потому что с той стороны, со стороны «власти», никто такими вещами заниматься не хочет. Раз не хотят они – значит будем мы. […]

Я все понимаю про конкурс. Это не выборы, где есть хоть какая-то возможность победить. Но лучше так, чем никак. Как минимум я могу выступить со своими предложениями перед комиссией и городской думой. У меня есть программа действий, которые, я уверена, нужны Екатеринбургу в первую очередь. Я готова озвучить идеи, которые предложат горожане. […]

В общем, не хочу и не могу молчать. Не хочу и не могу спокойно смотреть, как где-то за закрытыми дверями решают судьбу Екатеринбурга. Я открою эти двери и попробую что-то сделать», – написала Мария Штань в соцсети.

Как неоднократно сообщал «Новый День», реконструкция Зеленой Рощи длилась больше года. Общественники обвиняли администрацию города в непродуманном проекте благоустройства парка, а подрядчиков – в плохом качестве работ. В ответ на критику Мария Штань тогда заявила, что благоустроенный парк разгромили «плохие» посетители, которые, по ее словам, вырывали кусты и топтали газоны.

Напомним, прием документов от желающих стать мэром Екатеринбурга завершится 22 января. Как пояснили «Новому Дню» в пресс-службе ЕГД, на сегодняшнее утро в аппарат поступило 12 заявок от потенциальных кандидатов. Их имена официально не раскрываются.

Ранее о своем желании принять участие в мэрском конкурсе заявили советник губернатора Игорь Рубцов, общественный помощник свердловского бизнес-омбудсмена Евгений Лоскутов, бизнесмен Андрей Бычков, общественники Дмитрий Калинин, Александр Куделькин, Сергей Тиунов, Максим Яценко, секретарь Верх-Исетского отделения «Единой России» в Екатеринбурге Александр Коткин, коммунист из Миасса Найим Бабаев.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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