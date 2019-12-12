Мэрия: горожане крадут молодые сосны из Зеленой Рощи перед Новым годом

В екатеринбургском парке Зеленая Роща продолжается благоустройство – сейчас на участке подрядчик высаживает молодые сосны. До конца года здесь должно появиться 600 новых хвойных деревьев, затем работы будут приостановлены до весны. Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе мэрии, высадка сосен проходит по специальной зимней технологии – ямки для деревьев были подготовлены еще осенью.

Сегодня в парке с инспекцией побывала начальник комитета по благоустройству Тамара Благодаткова. Она заявила, что нареканий к работе озеленителей нет, а погода позволяет высаживать деревья. «Если в 2020 году станут выявляться какие-то недостатки, они будут исправлены подрядчиком за счет собственных средств. Но пока план-график выдерживается, а заказчик контролирует ход работ по благоустройству территории парка», – сообщила чиновница. Со стороны общественной организации «Защита природы» замечаний также не поступило.

При этом руководитель комитета обратила внимание, что перед Новым годом здесь были случаи хищения молодых сосен. «В парке рубить деревья категорически запрещено, не для этого их посадили. Мы надеемся, что горожане правильно понимают, чем здесь занимаются благоустроители. Исторически парк Зеленая Роща – это, в основном, сосновая роща, и мы хотим ее в таком качестве восстановить», – подчеркнула Благодаткова.

Напомним, согласно плану реконструкции, в парке будут высажено 1 680 новых деревьев и около 4 тысяч кустарников, которые нужны для обитания представителей местной фауны – птиц и белок. Для расчистки территории с лета в Зеленой Роще шла вырубка деревьев. В администрации города заявляют, что подрядные организации убирали только старые и больные тополя.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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