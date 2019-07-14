В Зеленой Роще начали вырубку деревьев

Сегодня днем в Зеленой Роще Екатеринбурга горожане заметили, что в роще вырубают деревья.

Напомним, что в парке предполагается провести благоустройство территории, но предложенный проект не устроил общественность. В том числе потому, что проект предполагает вырубку деревьев. Ранее екатеринбургский урбанист Владимир Злоказов заявлял, что против этого проекта удалось собрать три тысячи подписей, десятки профессиональных проектировщиков подписали письмо с просьбой изменить проект.

В апреле текущего года в Роще прошла встреча с активистами и с участием мэра Высокинского, представителей администрации и проектировщиков. Последние подчеркивали, что в зеленой Роще «лет сто не трогалось озеленение», поэтому в парке планируют вырубить 200 деревьев, а вместо них – высадить новые. Местные жители требовали у мэра Александра Высокинского проведения новых общественных слушаний по проекту. Житель дома № 77 по улице Московской рассказал на апрельской встрече Высокинскому, почему люди недовольны проектом. «Основное, чего опасаются люди, это вырубка деревьев, мы тут с детьми гуляем, а основная ценность любого парка – это деревья».

Мэр обещал требования жителей обсудить с экспертами и, если это возможно, внести правки в проект. Но, похоже, работы в парке все равно начались.

Екатеринбург, служба информации

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